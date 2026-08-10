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Владелец «Ноттингем Форест» подал в суд на «Кристал Пэлас» из‑за баннера болельщиков — TF

Владелец «Ноттингем Форест» подал в суд на «Кристал Пэлас» из‑за баннера болельщиков — TF
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Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис подал в Высокий суд Лондона иск о клевете против «Кристал Пэлас» из‑за провокационного баннера болельщиков, сообщает Tribal Football.

Иск направлен против компании CPFC Limited и «неизвестных лиц». Поводом для судебного разбирательства стал баннер, который болельщики «Кристал Пэлас» держали на домашнем матче с «Ноттингем Форест» в августе прошлого года.

Конфликт связан с ситуацией, возникшей после того, как «Кристал Пэлас» был понижен из Лиги Европы в Лигу конференций за нарушение правил УЕФА о владении несколькими клубами — место лондонцев во втором по значимости еврокубковом турнире занял «Ноттингем Форест». Именно после этого Маринакис стал объектом недовольства фанатов «Пэлас».

На баннере был изображён владелец «Фореста» с предметом, напоминающим пистолет, у головы полузащитника Моргана Гиббс‑Уайта. В облачке с текстом значилось: «Г‑н Маринакис не причастен к шантажу, договорным матчам, торговле наркотиками или коррупции».

Эвангелос Маринакис, владеющий «Ноттингем Форест» с 2017 года, а также греческим клубом «Олимпиакос», неоднократно опровергал обвинения в договорных матчах, коррупции и иных противоправных действиях.

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