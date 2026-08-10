Слуцкий вступился за Максименко в моментах с голами «Краснодара» в ворота «Спартака»

Российский тренер Леонид Слуцкий вступился за голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в моментах с пропущенными мячами от «Краснодара» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Красно-белые уступили в этой встрече со счётом 1:2.

— Первый гол – это ошибка Максименко?

— Нет. Вообще нет. Он [Оласа] попал в дальний. Самые две уязвимые точки вот с таких позиций — это дальний нижний и ближний верхний углы. Поэтому он [Оласа] исполнил идеально. Максименко ничего не мог.

— А во втором голе?

— Тоже, пожалуй, нет. Я скажу больше. Какой он потащил удар от Черникова?! Это прямо сейвище. На мой взгляд, Максименко вообще ни при чём, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Защитник «быков» Лукас Оласа отличился на шестой минуте игры ударом в дальний угол из пределов штрафной, а форвард Жоау Батчи забил на 11-й минуте дальним ударом.