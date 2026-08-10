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Слуцкий вступился за Максименко в моментах с голами «Краснодара» в ворота «Спартака»

Слуцкий вступился за Максименко в моментах с голами «Краснодара» в ворота «Спартака»
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Российский тренер Леонид Слуцкий вступился за голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в моментах с пропущенными мячами от «Краснодара» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Красно-белые уступили в этой встрече со счётом 1:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

— Первый гол – это ошибка Максименко?
— Нет. Вообще нет. Он [Оласа] попал в дальний. Самые две уязвимые точки вот с таких позиций — это дальний нижний и ближний верхний углы. Поэтому он [Оласа] исполнил идеально. Максименко ничего не мог.

— А во втором голе?
— Тоже, пожалуй, нет. Я скажу больше. Какой он потащил удар от Черникова?! Это прямо сейвище. На мой взгляд, Максименко вообще ни при чём, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Защитник «быков» Лукас Оласа отличился на шестой минуте игры ударом в дальний угол из пределов штрафной, а форвард Жоау Батчи забил на 11-й минуте дальним ударом.

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