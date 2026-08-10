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«Интер» нацелился на латераля сборной Англии стоимостью € 35 млн — Sky Sport Italy

«Интер» нацелился на латераля сборной Англии стоимостью € 35 млн — Sky Sport Italy
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Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Джед Спенс находится в списке кандидатов на усиление обороны итальянского «Интера». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио для издания Sky Sport Italy, действующие чемпионы Серии А вернулись к кандидатуре англичанина, которым интересовались ранее.

По данным источника, Спенс снова попал в поле зрения «Интера» на фоне проблем клуба с подписанием вингера «Аль-Иттихада» Мусса Диаби. Попытка подписания француза пока не состоялась из-за разницы в оценке стоимости игрока между двумя клубами.

Сообщается, что «Тоттенхэм» рассчитывает получить за Спенса около € 35 млн. У него осталось три года по контракту со «шпорами» с возможностью продления ещё на сезон.

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