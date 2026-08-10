Черчесов оценил игру «Ахмата» в матче с «Факелом» и высказался об отсутствии Касинтуры

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвёл итоги матча 3‑го тура Альфа‑Банк РПЛ с «Факелом», который завершился вничью — 0:0. Специалист оценил игру команды, прокомментировал влияние отсутствия дисквалифицированного Эгаша Касинтуры, а также сравнил нынешний «Факел» с командой, которую наблюдал на зимних сборах в Турции.

— Мы провели три игры чемпионата и кубковый матч с «Краснодаром». В двух выездных встречах мы отыгрались – в Москве и в Краснодаре, где не должны были проигрывать и играли качественно. В Воронеже мы сыграли вничью в матче с хорошей командой. Не было такого, что мы не сделали того, чего хотели. Плюс также в том, что с «Факелом» мы сыграли «на ноль». Теперь нам надо наиграть на голы. Мы хотели и могли обыграть соперников в первых матчах сезона. Доволен тем, как команда сегодня играла и боролась за эту ничью, потому что в Воронеже всем бывает непросто. Нравится отношение команды к делу, хоть и были ситуации, когда наши футболисты могли лучше распорядиться моментами.

— Насколько существенно сказывается отсутствие Эгаша Касинтуры?

— Любой футболист, определяющий игру, нам важен. Другое дело, что его нет из-за дисквалификации. Эгаша не будет и в Краснодаре. Мы рассчитывали сегодня на Щетинина, которому потребовалось немного времени, чтобы войти в игру. Можно записать последние две матча ему в актив. Кириллу нужно время, несмотря на то, что он играл в этом чемпионате. Важно также, как на Касинтуре скажется эта пауза из-за красной карточки.

— Насколько отличается сегодняшний «Факел» от того, который вы видели на зимних сборах в Турции?

— В любом случае команда будет отличаться. Сборы на то и сборы. Есть вещи, которые не сравнить: футболисты могут остаться те же, а игра на поле – стать другой. Сегодня «Факел» был заряжен на борьбу и хотел выиграть. Но мои футболисты сделали то, что мы у них просили, кроме одного: забить гол. Считаю, что результат матча закономерный, — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

После этого матча «Ахмат» набрал два очка в трёх турах и в следующем туре 15 августа сыграет на выезде с «Краснодаром».