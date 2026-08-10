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Агент Барко прокомментировал ситуацию с продлением контракта футболиста со «Спартаком»

Агент Барко прокомментировал ситуацию с продлением контракта футболиста со «Спартаком»
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Агент Адриан Файха, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, прокомментировал ситуацию с продлением контракта футболиста с красно-белыми.

«После долгих месяцев переговоров мы, наконец, сильно продвинулись в этом вопросе с Эсекьелем и «Спартаком». Остались только незначительные детали. По-моему, они не должны помешать продлению соглашения. Я скоро буду в Москве», — сказал Файха в видео на YouTube-канале «Лепсая Live».

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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