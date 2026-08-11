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Чемпионат Колумбии по футболу приостановлен после разрушительного землетрясения

Чемпионат Колумбии по футболу приостановлен после разрушительного землетрясения
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Чемпионат Колумбии по футболу был приостановлен из-за разрушительного землетрясения 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба турнира. По данным СМИ, число погибших в результате трагедии достигло 55 человек.

«Колумбийская профессиональная футбольная лига сообщает, что после мониторинга и оценки ситуации в различных городах и регионах страны, пострадавших от землетрясения, было принято решение отложить все матчи колумбийской профессиональной футбольной лиги (FPC), запланированные на эту неделю.

Это решение продиктовано прежде всего нашей приверженностью Колумбии и всем тем, кто сейчас испытывает трудности. В таких обстоятельствах мы понимаем, что футбол должен служить стране и поддерживать тех, кто больше всего в этом нуждается. По этой причине 36 профессиональных клубов, входящих в лигу, на этой неделе сосредоточат свои усилия на оказании помощи и восстановлении пострадавших, предоставляя свои возможности и ресурсы для поддержки страны в этой чрезвычайной ситуации.

Также нашим приоритетом будет оказание поддержки и помощи всем игрокам, тренерским штабам, сотрудникам и их семьям, пострадавшим от землетрясения. Колумбийский футбол — это прежде всего семья, и в трудные времена мы должны оставаться едиными и поддерживать друг друга. Лига призывает всю колумбийскую футбольную семью — клубы, игроков, тренерский штаб, сотрудников, болельщиков и партнеров — объединить усилия и поддержать страну в это непростое время. Сегодня футбол может подождать. Колумбия нуждается в нас», — говорится на официальном сайте чемпионата Колумбии.

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