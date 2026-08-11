«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Микки ван де Веном

Защитник Микки ван де Вен подписал новый контракт с «Тоттенхэмом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Микки считается одним из лучших центральных защитников в Европе и стабильно демонстрирует высокий уровень игры с момента перехода в команду из «Вольфсбурга» в августе 2023 года.

Футболист стал одним из ключевых игроков в победе «Тоттенхэма» в Лиге Европы УЕФА в 2025 году. В частности, он совершил эффектный вынос мяча с линии ворот в финале с «Манчестер Юнайтед». Кроме того, Микки проявил лидерские качества, выведя команду в качестве капитана на шесть решающих матчей прошлого сезона под руководством Роберто Де Дзерби», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Микки ван де Вен выступает за «Тоттенхэм» с 2023 года, перейдя в английскую команду из немецкого «Вольфсбурга».

В минувшем сезоне футболист провёл 45 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.