Слуцкий оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ в случае ухода Батракова и Карпукаса

Российский тренер Леонид Слуцкий оценил перспективы «Локомотива» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 в случае ухода полузащитников Алексея Батракова и Артёма Карпукаса.

— Могу сказать одно, что если из этого «Локомотива» убрать Батракова и Карпукаса, эта команда борется за выживание в этом сезоне. Это я могу 100% сказать.

— Карпукас в нынешнем состоянии?

— Неважно. То, как он сохраняет мячи под давлением, то, как балансирует между атакой и обороной…

У них достаточно неплохая линия обороны. Не могу понять, почему никак не вернётся человек из сборной Мексики [Сесар Монтес]? — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

После трёх туров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал два очка и располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице.