«Особый и очень гордый момент». Микки ван де Вен — о продлении контракта с «Тоттенхэмом»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Микки ван де Вен поделился эмоциями от продления соглашения с лондонским клубом. 10 августа «шпоры» официально объявили о продлении срока контракта с игроком.

«Для меня и моей семьи подписание нового контракта — особый и очень гордый момент. Всегда любил «Тоттенхэм» — с самого первого дня, когда оказался здесь. Мне нравится клуб, нравятся болельщики, и я здесь очень здорово прогрессировал. Мне ясно, в каком направлении хочет двигаться клуб, хочу быть частью этого пути. С нетерпением жду того, что нас ждёт впереди», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.

Микки ван де Вен выступает за «Тоттенхэм» с 2023 года, перейдя в английскую команду из немецкого «Вольфсбурга».

В минувшем сезоне футболист провёл 45 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.