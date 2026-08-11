Егор Пруцев вошёл в символическую сборную Лиги 2 с дублем и ассистом за «Дюнкерк»

Российский полузащитник французского «Дюнкерка» Егор Пруцев попал в символическую сборную 1-го тура французской Лиги 2, оформив дубль и отметившись голевой передачей в дебютном матче за новый клуб. Об этом официально сообщила пресс-служба второй лиги Франции в соцсети X. В стартовом матче сезона-2026/2027 команда россиянина обыграла «Гренобль» (4:2).

Фото: Ligue 2 BKT в соцсети X

Помимо Пруцева, в символическую сборную тура от «Дюнкерка» попал только защитник Виктор Майела.

В минувшем сезоне Пруцев на правах аренды выступал за белградский ОФК, провёл 17 матчей в чемпионате Сербии, забил один гол и отдал пять голевых передач. Контракт игрока с «Црвеной Звездой» истёк 30 мая 2026 года, поэтому переход во Францию состоялся в статусе свободного агента.