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Егор Пруцев вошёл в символическую сборную Лиги 2 с дублем и ассистом за «Дюнкерк»

Егор Пруцев вошёл в символическую сборную Лиги 2 с дублем и ассистом за «Дюнкерк»
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Российский полузащитник французского «Дюнкерка» Егор Пруцев попал в символическую сборную 1-го тура французской Лиги 2, оформив дубль и отметившись голевой передачей в дебютном матче за новый клуб. Об этом официально сообщила пресс-служба второй лиги Франции в соцсети X. В стартовом матче сезона-2026/2027 команда россиянина обыграла «Гренобль» (4:2).

Франция — Лига 2 . 1-й тур
08 августа 2026, суббота. 21:45 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
Окончен
4 : 2
Гренобль
Гренобль
1:0 Майела – 21'     1:1 Диаби – 45'     2:1 Decherf – 52'     3:1 Пруцев – 57'     4:1 Пруцев – 64'     4:2 Диаби – 76'    

Фото: Ligue 2 BKT в соцсети X

Помимо Пруцева, в символическую сборную тура от «Дюнкерка» попал только защитник Виктор Майела.

В минувшем сезоне Пруцев на правах аренды выступал за белградский ОФК, провёл 17 матчей в чемпионате Сербии, забил один гол и отдал пять голевых передач. Контракт игрока с «Црвеной Звездой» истёк 30 мая 2026 года, поэтому переход во Францию состоялся в статусе свободного агента.

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