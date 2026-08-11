«Он важная часть нашего будущего». Де Дзерби — о продлении контракта с ван де Веном

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби прокомментировал продление контракта с защитником Микки ван де Веном. 10 августа «шпоры» официально объявили о продлении срока соглашения с игроком.

«Микки — один из лучших центральных защитников в Европе и очень важный для нас игрок. У него есть те качества, менталитет и амбиции, которые мы ценим в «Тоттенхэм Хотспур», очень рад, что он решил продолжить свой путь в клубе.

Мы создаём здесь что‑то по‑настоящему сильное, и такие игроки, как Микки, — важная часть нашего будущего. Его решение подписать новый контракт показывает, что он верит в то, что мы создаём вместе», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Микки ван де Вен выступает за «Тоттенхэм» с 2023 года, перейдя в английскую команду из немецкого «Вольфсбурга».

В минувшем сезоне футболист провёл 45 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.