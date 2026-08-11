Кукурелья рассказал о работе с Моуринью и предвкушении первого домашнего матча за «Реал»

Новый защитник «Реала» Марк Кукурелья поделился впечатлениями после перехода в мадридский клуб. Футболист рассказал о работе с тренером Жозе Моуринью, значимости выступления за «сливочных» и ожиданиях от дебюта на «Сантьяго Бернабеу».

«У Моуринью много уверенности и естественности. Нам нужно делать на поле то, что мы умеем, и главное — получать удовольствие. Думаю, все мы хотим побеждать, и пусть год будет отличным.

Для футболиста, для мальчишки, который только начинает играть в футбол, возможность выступать за такой клуб — от неё очень сложно отказаться. Мне выпал шанс, и у меня не было ни малейших сомнений. Как болельщик я видел все эти волшебные вечера, камбэки на «Бернабеу», все завоёванные Лиги чемпионов. Получить шанс пережить это изнутри, стать частью этого — огромная ответственность. Но в то же время это прекрасный и важный вызов.

Мне не терпится сыграть наш первый домашний матч и познакомиться с болельщиками. Я приезжал на «Бернабеу» как гость, играл там и за сборную, но почувствовать себя местным — совсем другое дело. Услышать гимн, реакцию болельщиков, когда автобус подъезжает к стадиону, — я видел это в документальных фильмах, и на больших матчах это производит невероятное впечатление. Всё это очень здорово, а воспоминания останутся навсегда», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.