15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» хочет подписать трёх игроков до закрытия летнего трансферного окна — TeamTALK

«Арсенал» хочет подписать трёх игроков до закрытия летнего трансферного окна — TeamTALK
Комментарии

«Арсенал» может осуществить три входящих трансфера в оставшиеся дни летнего трансферного окна. Как сообщает издание TeamTALK, «канониры» по-прежнему намерены подписать центрального защитника, левого вингера и, если позволит бюджет, нападающего.

Что касается игроков, близких к уходу из «Арсенала», в этот список входит вингер Рейсс Нелсон, которым интересуется «Вест Хэм». Лондонцы хотели бы расстаться с футболистом на постоянной основе, а не оформлять аренду.

Два других кандидата на продажу — это бразильцы Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли. В подписании первого заинтересован «Наполи», а второго рассматривает «Галатасарай».

Материалы по теме
«Барса» отдаёт игроков «Ливерпулю» и «ПСЖ», топ-покупка «Арсенала». Трансферы и слухи дня
«Барса» отдаёт игроков «Ливерпулю» и «ПСЖ», топ-покупка «Арсенала». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android