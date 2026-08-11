«Арсенал» хочет подписать трёх игроков до закрытия летнего трансферного окна — TeamTALK

«Арсенал» может осуществить три входящих трансфера в оставшиеся дни летнего трансферного окна. Как сообщает издание TeamTALK, «канониры» по-прежнему намерены подписать центрального защитника, левого вингера и, если позволит бюджет, нападающего.

Что касается игроков, близких к уходу из «Арсенала», в этот список входит вингер Рейсс Нелсон, которым интересуется «Вест Хэм». Лондонцы хотели бы расстаться с футболистом на постоянной основе, а не оформлять аренду.

Два других кандидата на продажу — это бразильцы Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли. В подписании первого заинтересован «Наполи», а второго рассматривает «Галатасарай».