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«Он был кошмаром». Моуринью — о Месси в период его выступления в «Барселоне»

«Он был кошмаром». Моуринью — о Месси в период его выступления в «Барселоне»
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси в период его выступления за «Барселону».

«Он был кошмаром. Что мы могли сделать, чтобы остановить его? С первого матча я понял, что мы не сможем быть лучше «Барселоны», делая то же самое, что и они. Чтобы победить их, мы должны были быть другими как на поле, так и за его пределами.

Мы были футбольными соперниками в том смысле, что боролись за один и тот же кубок, один и тот же чемпионат, одну и ту же Лигу чемпионов. Думаю, это было хорошо», — приводит слова Моуринью Ole.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В составе каталонского клуба футболист провёл 520 матчей, в которых забил 474 мяча и сделал 216 результативных передач.

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