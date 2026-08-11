Слуцкий объяснил трансфер Бориско из «Балтики» в ЦСКА и высказался о Торопе и Акинфееве

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил трансфер вратаря Максима Бориско из «Балтики» в армейский клуб и высказался о голкиперах красно-синих Игоре Акинфееве и Владиславе Торопе.

— Я внутренне рад выбору вратарскому, скажу честно.

— Почему?

— Очень высоко оцениваю Торопа. Считаю, что он заслужил шанс, пока Игорь травмирован. Не знаю, как на него повлияет покупка Бориско. Нужна она или не нужна, это другая ситуация. Очень рад, что это [смена вратаря] не произошло на автомате.

— Вы вообще поняли трансфер Бориско?

— Ну, для меня это сигнал, что процессы заживления Игоря идут не так быстро, как хотелось бы. Поэтому я рад, что Тороп остался в воротах, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

28 июля армейский клуб объявил о подписании контракта с Бориско на три года с возможностью продления на сезон.