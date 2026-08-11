Новичок «Ливерпуля» Рональд Араухо рассказал о предвкушении от игры в паре с ван Дейком

Новичок «Ливерпуля» Рональд Араухо поделился ожиданиями от игры с новым партнёром по центру обороны Вирджилом ван Дейком, а также объяснил, почему выбрал 33-й номер.

— Как центральный защитник, вы, должно быть, с нетерпением ждёте возможности играть с Вирджилом ван Дейком?

— Мы все знаем, какой Вирджил — великолепный игрок. Он настоящий ориентир для команды, и для меня лично он образец и пример для подражания. Я с нетерпением жду возможности сыграть с ним бок о бок и провести время вместе как на поле, так и вне его. Рад этой возможности и с удовольствием буду учиться у него, играя рядом. Думаю, благодаря упорной работе мы сможем добиться хороших результатов как в атаке, так и в обороне.

— Вам пришлось выбрать новый номер, потому что Вирджил — наш номер 4. Есть ли причина, по которой вы выбрали номер 33?

— Это номер, который мне нравится, это номер, который для меня особенный. Забавно, но когда я дебютировал в профессиональном футболе, я носил именно этот номер. Но для меня это имеет и личное значение, значение, которое связано с моей верой, моими отношениями с Иисусом, богом и религией. Это тема, которую я обсуждал со своими друзьями, семьёй и родителями. Я очень рад носить этот номер по многим причинам, — приводит слова Араухо официальный сайт «Ливерпуля».