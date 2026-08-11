Кривцов, Тороп и Хиль — в сборной 3-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 3-го тура Альфа-Банк РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» — три футболиста. Два человека — из «Родины», а из «Акрона», ЦСКА, «Оренбурга», «Ростова», московского «Динамо» и «Балтики» — по одному. Тренером символической сборной мы выбрали Хуана Диаса («Родина»).

Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Лукас Оласа («Краснодар»), Игор Ногейра («Ростов»), Родригу Эшковал («Акрон»), Станислав Бессмертный («Родина»).

Полузащитники: Жоау Батчи, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Евгений Болотов («Оренбург»), Виктор Окишор («Динамо» Москва).

Нападающие: Брайан Хиль («Балтика»), Артур Гарибян («Родина»).

Главный тренер: Хуан Диас («Родина»).

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах. Помимо «Спартака» и «Зенита», шесть очков после трёх матчей также набрали махачкалинское «Динамо» и «Балтика». Замыкают турнирную таблицу «Акрон» и «Факел», у которых по одному набранному очку.