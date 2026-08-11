Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — «Родина» и ошибке с голом

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мыслями о судействе в матче 3-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» дома сенсационно проиграл «Родине» (1:2).

«Несложная игра для Капленкова, за исключением момента на 42-й минуте. Арбитр должен был понять, кто коснулся мяча, по тому, куда тот шёл. Если бы сыграл футболист «Родины», то мяч пошёл бы вперёд и мы бы говорили о возможной красной карточке. Тут надо отметить Рустама Мухтарова — всем бы ассистентам быть такими, как он. Смелое решение — рассказал главному арбитру, что была игра в мяч. Это должен быть бонус от инспектора. Сложный момент, в котором Капленков не разобрался в траектории мяча — игрок «Зенита» до него дотянулся.

На 61-й минуте — более простой момент, но из-за позиции Капленков не разобрался. Он находился за линией штрафной, и, пока летел мяч, должен был прочитать точку падения. Надо было смещаться. В этот момент обзор ему перекрыл игрок «Зенита», находившийся около 11-метровой отметки. Вместо того чтобы уйти в сторону, Капленков просто начал выглядывать. Понятное дело, он увидел то, чего не надо было. Игрок «Зенита» просто решил подставиться, никаких дополнительных действий защитник не делал. Капленкова спасает только то, что он дал закончить атаку и мяч залетел в ворота. Правильно сработал Буланов на VAR, что позвал его к монитору. Было понятно, что никакой это не фол и надо засчитывать гол. Капленков просто не разобрался в эпизоде, но, в отличие от того же Шафеева, дал закончить эпизод. Пусть всегда будет так», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После трёх туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. «Родина» находится на 11-м месте, набрав три очка.