15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Сантоса» заявил, что обсудит с Неймаром его поведение на поле

Тренер «Сантоса» заявил, что обсудит с Неймаром его поведение на поле
Комментарии

Главный тренер «Сантоса» Кука заявил, что намерен поговорить с бразильским нападающим Неймаром, который пропустил матч бразильской Серии А с «Атлетико Паранаэнсе» (0:2) из-за перебора жёлтых карточек.

«Да, мы поговорим об этих карточках. Он слишком важен, чтобы пропускать такие матчи, как сегодняшний, например. Наша атакующая эффективность, безусловно, будет выше, не обязательно в количественном плане, но в качественном», — приводит слова тренера Footmercato.

Это уже второй матч Неймара в лиге, пропущенный из-за дисквалификации в этом сезоне.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Неймар принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.

Материалы по теме
На аукционе Неймара заплатили $ 60,5 тыс. за встречи с Перейрой и Оливейрой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android