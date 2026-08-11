Тренер «Сантоса» заявил, что обсудит с Неймаром его поведение на поле

Главный тренер «Сантоса» Кука заявил, что намерен поговорить с бразильским нападающим Неймаром, который пропустил матч бразильской Серии А с «Атлетико Паранаэнсе» (0:2) из-за перебора жёлтых карточек.

«Да, мы поговорим об этих карточках. Он слишком важен, чтобы пропускать такие матчи, как сегодняшний, например. Наша атакующая эффективность, безусловно, будет выше, не обязательно в количественном плане, но в качественном», — приводит слова тренера Footmercato.

Это уже второй матч Неймара в лиге, пропущенный из-за дисквалификации в этом сезоне.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Неймар принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.