Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» — «Акрон» и момент с рукой в конце

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мыслями о судействе в матче 3-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» потерял очки с тольяттинским «Акроном» (0:0).

«Сложная игра по количеству моментов у Цыганка. Не так часто он работает, в основном на VAR. Поменялись они местами с Фроловым после матча «Ахмат» — «Спартак».

На 11-й минуте верно не назначил 11-метровый удар в ворота «Акрона». Нарушения не было, простой эпизод.

На 34-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Это ненаказуемая рука, тоже простое решение.

Самое сложное — на 90+6-й минуте, когда мяч попал в руку игрока «Акрона». Она была отставлена в сторону, но мяч прилетел неожиданно, а защитник отводил руку назад. Разобрались арбитры, правильно не назначили 11-метровый. И это не повод для вмешательства VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После трёх туров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал два очка и располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице. «Акрон» с одним очком замыкает таблицу розыгрыша.