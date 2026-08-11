Переход Батракова в «Галатасарай» остаётся возможным — турецкий журналист

Турецкий журналист Якуп Чинар высказался о ситуации вокруг возможного перехода российского полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай». Ранее сообщалось, что «Галатасарай» вышел из переговоров с «Локо» по трансферу российского футболиста.

«Как вы знаете, за российского игрока хотят € 20–30 млн. Сейчас российский клуб не хочет отпускать его даже за € 30 млн.

При этом создаётся впечатление, будто «Галатасарай» полностью вышел из борьбы за трансфер. Но, насколько я понимаю, клуб ждёт новостей от самого игрока и российской стороны. То есть вероятность того, что по этому трансферу ещё произойдёт развитие событий, сохраняется», — сказал журналист в одном из подкастов.

Контракт с красно-зелёными у Батракова рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 28 млн.