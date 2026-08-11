Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мыслями о судействе в матче 3-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» дома проиграл «Краснодару» (1:2).

«Матч повышенной сложности, очевидных ошибок со стороны Левникова я не увидел.

На 14-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Краснодара». Рисковал защитник, на тоненького здесь всё. Будь задержка чуть подольше, и можно было бы назначать пенальти. Но она получилась короткой, а игрок «Спартака» отказался от дальнейшей борьбы.

На 50-й минуте — похожий момент, но там оба игрока смотрели на мяч, и ничего не было.

На 70-й минуте Кривцова завалили перед линией штрафной в греко-римской борьбе. По идее, не назначен опасный штрафной. Но дальше мяч отскочил к игроку «Краснодара» и последовал удар по воротам. Судя по жестам Левникова, он дал принцип преимущества. Но футболистам в таких ситуациях лучше бить по статичному мячу, чем с лёта», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.