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Лионель Месси приостановил выступления за «Интер Майами» на неопределённый срок — источник

Лионель Месси приостановил выступления за «Интер Майами» на неопределённый срок — источник
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Аргентинский нападающий Лионель Месси решил отказаться от профессиональных обязательств, чтобы провести время с близкими после смерти отца. Аргентинский футболист пока останется на родине, а дата его возвращения в США неизвестна, сообщает DobleAmarilla.

Смерть Хорхе Месси глубоко потрясла игрока, который решил приостановить выступления за «Интер Майами» и не возвращаться в США до дальнейшего уведомления. После получения известия о смерти отца Месси прервал дела в США и отправился в Аргентину, чтобы быть рядом с семьёй.

Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется. Лионель часто общался с отцом по телефону, узнавал про здоровье, которое, казалось, временами улучшалось, но болезнь всё равно была слишком серьёзной.

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