Слуцкий дал прямой ответ на вопрос о своём будущем в профессиональном футболе как тренера

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о своём будущем в качестве тренера профессиональных футбольных команд. Ранее сообщалось, что Слуцкий стал главным тренером сборной медиафутбола России.

— Что дальше?

— Пока точно пауза. Любой долгий тренерский процесс выкачивает кучу сил, энергии, эмоций. Пока есть чем заняться, у меня широкий спектр, как мне кажется, востребованности и возможностей. Дальше будет видно, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Специалист возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая. Уход тренера произошёл на фоне трёх подряд поражений «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате.