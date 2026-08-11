Романо раскрыл подробности переговоров по переходу Феррана Торреса из «Барселоны» в «ПСЖ»

Переход испанского нападающего Феррана Торреса в «Пари Сен-Жермен» рассматривается всеми заинтересованными сторонами как неизбежный и требующий скорейшего решения. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, переговоры между «ПСЖ» и «Барселоной» продолжатся сегодня, 11 августа. Стороны будут уточнять детали и дальнейшее продвижение сделки. Отмечается, что Торрес, ранее согласившийся на переход во французский гранд, не имеет сомнений в том, что стороны придут к соглашению.

Ранее в СМИ сообщалось, что французский клуб намерен выкупить у каталонцев автора решающего мяча в финале последнего чемпионата мира за сумму около € 50 млн. C cамим игроком уже согласован контракт на четыре года.

Ферран Торрес играет за «Барселону» с января 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити». С клубом он выиграл семь трофеев внутри Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.