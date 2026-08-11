«Нужно сохранить футбол, который мы любим». УЕФА объявил о новом подходе к VAR

Глава судейского департамента УЕФА Роберто Розетти заявил, что организация запустила новую платформу Clear Line. Её цель — обеспечить единый подход к трактовке правил игры и использованию VAR.

На платформе собрано более 150 игровых и судейских эпизодов с подробными разъяснениями о том, как должны трактоваться правила и в каких ситуациях арбитру следует прибегать к помощи VAR, а в каких нет. Материалы распространяются как на национальные турниры, так и на соревнования под эгидой УЕФА.

Clear Line содержит видеоматериалы и визуальные объяснения, которые должны помочь понять логику решений арбитров в наиболее сложных и спорных эпизодах. Платформа будет регулярно обновляться по мере появления новых игровых ситуаций и необходимости дополнительных разъяснений.

При этом УЕФА придерживается более строгого подхода к использованию VAR, чем ФИФА. По мнению европейской организации, видеоповторы должны применяться только для исправления явных и очевидных ошибок арбитра.

«VAR не судит матч. Он нужен только для очевидных ситуаций и явных ошибок. Мы хотим, чтобы у арбитров сохранялась индивидуальность, а VAR оставался лишь вспомогательным инструментом. Нужно сохранить тот футбол, который любим мы и который любили наши родители», — приводит слова Розетти L'Équipe.

В УЕФА недовольны ситуациями, когда VAR используется для рассмотрения «микроскопических» эпизодов, которые не должны становиться предметом видеопроверки.