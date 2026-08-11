В Иране объявили о проведении осеннего товарищеского матча со сборной России

Мехди Тадж, возглавляющий Федерацию футбола Ирана, проинформировал о намерении национальной сборной провести товарищескую встречу с командой России осенью. Об этом сообщает агентство Tasnim News Agency.

По информации источника, в сентябре и октябре иранская команда проведёт три контрольных матча, одним из оппонентов станет сборная России. По словам Таджа, помимо российской команды, Иран сыграет с двумя европейскими сборными и одной азиатской, принимавшей участие в ЧМ. При этом президент федерации не назвал эти команды, отметив, что их объявят одновременно по согласованию с организаторами.

Дату и место матча со сборной России Тадж не раскрыл. В РФС информацию о матче пока никак не комментировали.

Сборная России отстранена от всех официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах.