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Романо назвал новый клуб 37-летнего Алексиса Санчеса. Контракт подписан

Романо назвал новый клуб 37-летнего Алексиса Санчеса. Контракт подписан
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37-летний нападающий сборной Чили Алексис Санчес перешёл в новый клуб. Им стал «Клёб де Фут Монреаль» из североамериканской МЛС. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, нападающий переходит в канадский клуб по двухлетнему контракту на правах свободного агента. Документы оформлены.

В минувшем сезоне Санчес выступал за «Севилью», где провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Барселону», английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», итальянские «Удинезе» и «Интер», чилийские «Кобрелоа» и «Коло-Коло», а также французский «Марсель».

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