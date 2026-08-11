Инсайдер Романо рассказал подробности о переговорах «Барселоны» по Родри и Ромеро

На сегодняшний день, 11 августа, «Барселона» не начала переговоры о переходе защитника сборной Аргентины и «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Ромеро, несмотря на слухи, появившиеся в последние дни. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, «Барселона» сосредоточена на завершении сделки по трансферу испанца Родри из «Манчестер Сити» в ближайшее время. Отмечается, что пока никаких переговоров с «Тоттенхэмом» по Ромеро не было. В гонке за подписание аргентинского игрока всё ещё лидирует «Атлетико» Мадрид.

В сезоне-2025/2026 28-летний Кристиан Ромеро провёл 32 матча, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 50 млн.