«Необходимое решение». Араухо рассказал подробности переговоров по аренде в «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» центральный защитник Рональд Араухо высказался о быстрых переговорах и внезапном переходе в английский клуб из «Барселоны». Футболист перешёл в новую команду на правах сезонной аренды.

— Если честно, всё произошло действительно очень быстро. Огромное спасибо «Ливерпулю» за то, что они так стремительно провели процесс переговоров, вышли на связь и проявили интерес. Я поговорил со спортивным директором и с тренером. Ни секунды не сомневался насчёт перехода сюда. Это великий клуб, великая организация и прекрасная возможность для меня получать удовольствие от футбола здесь. Не могу дождаться выхода на поле. Мотивация, как я уже сказал, просто зашкаливает.

— Почему именно сейчас это был правильный ход для вашей карьеры?

— Думаю, это идеальный шаг на данном этапе моей карьеры. Думаю, это было необходимое решение. Как только я услышал об интересе «Ливерпуля», всё закрутилось с невероятной скоростью. Как я уже говорил, я в полном восторге от того, что я здесь, и жду старта. Я рад этому интересу, и это случилось в нужное время», — приводит слова Араухо официальный сайт мерсисайдцев.

Араухо является первым капитаном «Барселоны» и находится в структуре клуба с 2018 года. С первой командой сине-гранатовых защитник выиграл восемь трофеев внутри страны. В минувшем сезоне уругвайский защитник провёл 38 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.