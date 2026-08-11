«Меня поразило». Араухо прокомментировал первую встречу с тренером «Ливерпуля» Ираолой

Новичок «Ливерпуля» центральный защитник Рональд Араухо высказался о первой встрече и разговоре с главным тренером мерсисайдцев Андони Ираолой. Футболист перешёл в новую команду на правах сезонной аренды из «Барселоны».

«Первое, что меня поразило, — насколько искренним, откровенным и честным был наш разговор. Он прошёл великолепно. Я был очень рад пообщаться с ним, и это лишь укрепило мою уверенность в том, что мне стоит быть здесь. Он хорошо меня знает, знает, на что я способен, поэтому понимает, что я могу дать команде как на поле, так и за его пределами. Мне очень понравилось наше общение, оно прошло отлично и не оставило сомнений. Я также поговорил с директором по футболу. Снова повторю: не могу дождаться начала, и я счастлив, что принял это решение, никаких сомнений не было вообще», — приводит слова Араухо официальный сайт мерсисайдцев.

Араухо является первым капитаном «Барселоны» и находится в структуре клуба с 2018 года. С первой командой сине-гранатовых защитник выиграл восемь трофеев внутри страны. За карьеру в каталонском клубе уругвайский защитник провёл 213 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач.