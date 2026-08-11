«Одна кандидатура витает». Гурцкая назвал возможного сменщика Галактионова в «Локомотиве»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал тренера, который может сменить Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива».

«Одна кандидатура в воздухе витает, но я в неё не верю. Но говорят о Курбане Бердыеве. Я слышал краем уха, что есть такие разговоры», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

После трёх туров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал два очка и располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 14 августа.