«Я этого не понимаю». Каньисарес раскритиковал «Барселону» за намерение продать Торреса

Бывший голкипер мадридского «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес прокомментировал информацию о возможном переходе Феррана Торреса из «Барселоны». По данным СМИ, в услугах 26-летнего форварда заинтересован «ПСЖ».

«Меня удивляет то, как мало они [«Барселона»] верят в Феррана и готовятся продать его при наличии первого же предложения. Он несчётное число раз приносил свою пользу «Барселоне». Выходит, именно сейчас, когда он, на мой взгляд, стоит денег и приносит наибольшую пользу, в него верят меньше всего. Я этого не понимаю», — приводит слова Каньисареса COPE.

Ферран Торрес играет за «Барселону» с января 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити». С клубом он выиграл семь трофеев внутри Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.