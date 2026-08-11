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Романо рассказал, как между «Ювентусом» и «ПСЖ» решится вопрос с трансфером нового вратаря

Романо рассказал, как между «Ювентусом» и «ПСЖ» решится вопрос с трансфером нового вратаря
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«Ювентус» в ближайшее время определится с арендой голкипера Дзиона Судзуки. Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, это произойдёт сразу после того, как «Пари Сен-Жермен» оформит его официальный переход из «Пармы».

По информации источника, французский клуб всё ещё находится на финальной стадии соглашения по 23-летнему японскому футболисту. Сумма сделки, как уже ранее сообщалось, составит € 35 млн.

Судзуки перебрался в «Парму» летом 2024 года из бельгийского «Сент-Трюйдена» за € 7,5 млн. В минувшем сезоне японец провёл 22 матча, пропустил 30 голов и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Отметим, что за «ПСЖ» также выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

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