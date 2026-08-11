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«Будто просто оборвали». Сафонов поделился впечатлениями от повести братьев Стругацких

«Будто просто оборвали». Сафонов поделился впечатлениями от повести братьев Стругацких
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост в своём телеграм-канале, где рассказал о впечатлениях от повести «Пикник на обочине» писателей братьев Бориса и Аркадия Стругацких.

«Возвращаюсь с рубрикой про книги📚. В какой-то момент слушал очень много книг, и даже образовался небольшой долг перед вами😁. Из последнего, что успел закончить до отпуска, была книга, до которой я давно хотел добраться. «Пикник на обочине» братьев Стругацких.

На самом деле с этой книгой меня многое связывало ещё до прочтения. «Пикник на обочине» стал одним из источников вдохновения для вселенной S.T.A.L.K.E.R., с которой я знаком с самого детства. Поэтому мне было особенно интересно наконец посмотреть на мир, с идей которого во многом всё начиналось.

Если кратко, то после посещения Земли пришельцами остались так называемые Зоны — территории, наполненные необъяснимыми аномалиями и артефактами. А люди идут в Зону каждый за своим: кто-то ради исследований, а кто-то в попытке заработать. Интересно построено повествование. Между главами проходят достаточно большие промежутки времени, и часть событий остается на волю воображения читателя. О том, что произошло между ними, иногда можно только догадываться. При этом, несмотря на фантастический мир, в книге очень много именно человеческого. Здесь сложно однозначно поделить персонажей на положительных и отрицательных. А над всей историей постоянно висит ощущение риска, потому что любой поход в Зону может стать последним. На этом фоне совершенно иначе воспринимаются решения и мотивация героев.

Но самое интересное ощущение пришло в самом конце. Я обычно вообще не слежу за тем, сколько осталось времени или какая сейчас глава. Поэтому, когда «Пикник на обочине» закончился, я реально удивился😁. Было ощущение, будто книгу просто оборвали. Финал эмоциональный, но при этом оставляет огромное чувство недосказанности.

Сначала я воспринял это скорее как минус, но потом понял, что для меня это ещё один плюс книги. Раньше такого ощущения после прочтения у меня не возникало. Видимо, я настолько погрузился в историю и прочувствовал героев, что после окончания книга продолжила жить у меня в голове. Ты сам начинаешь додумывать, что могло произойти дальше и чем на самом деле всё закончилось.

Это была моя первая книга братьев Стругацких. И вообще феноменально, насколько далеко в итоге разошлись идеи одного произведения и сколько совершенно разных интерпретаций этого мира появилось у других авторов.

Мой итог: книга — топ. Готов рекомендовать всем любителям фантастики🤘🏻. А сам, возможно, когда-нибудь вернусь к ней ещё раз», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Матвея с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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