«Даку мало кормили мячами». Никитин — о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист «Уфы» и «Ротора» Алексей Никитин прокомментировал поражение «Спартака» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Даку мало использовали — мало кормили мячами в штрафной. У «Спартака» не было фланговой игры до 85‑й минуты. Когда они с Мартинсом стали играть в два нападающих, то появилась острота. Если бы это произошло раньше, то у «Краснодара» были бы проблемы», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и расположился на третьем месте.