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«Даку мало кормили мячами». Никитин — о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром»

«Даку мало кормили мячами». Никитин — о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром»
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Бывший футболист «Уфы» и «Ротора» Алексей Никитин прокомментировал поражение «Спартака» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Даку мало использовали — мало кормили мячами в штрафной. У «Спартака» не было фланговой игры до 85‑й минуты. Когда они с Мартинсом стали играть в два нападающих, то появилась острота. Если бы это произошло раньше, то у «Краснодара» были бы проблемы», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и расположился на третьем месте.

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