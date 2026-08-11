«У них есть проблемы». Семшов прокомментировал старт «Краснодара» в РПЛ-2026/2027

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о старте сезона-2026/2027 в Российской Премьер-Лиге для «Краснодара». Напомним, в матче 3-го тура чемпионата страны «быки» обыграли московский «Спартак» (2:1).

«Они выиграли три игры, но у них есть проблемы. С «Факелом», например, выигрывали 3:0 и чуть не упустили победу. Потеря концентрации с «Ахматом» была в Кубке. Они учатся на своих ошибках и делают выводы», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу. «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.