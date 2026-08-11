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«Более слабого иностранца в РПЛ давно не встречал». Слуцкий — о форварде «Акрона»

«Более слабого иностранца в РПЛ давно не встречал». Слуцкий — о форварде «Акрона»
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Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий раскритиковал нападающего «Акрона» Слободана Тедича после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Просто ужасающее впечатление произвёл Тедич. Я более слабого игрока, чем Тедич, среди иностранцев давно не встречал в чемпионате России. Вообще не сыграл, ноль сыгранных эпизодов. Всегда чувствуется, когда, например, игроку нужно сохранить мяч. Эпизод говорит о том, что надо делать шаг назад, например, принять мяч на грудь, но он понимает, что, если примет мяч на грудь в него втыкается Ньямси. Он думает: «Вот этого мне не хватало в моей жизни», поэтому он делает какой-то шаг вперёд и какой-то получирк головой, подбивая его вверх. А момент, когда он с прострела вообще стал валиться и пытаться завалить ещё Ньямси с собой…. он играл эпизоды не так, как подсказывал игровой момент, а как бы избежать контакта», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Тедич принял участие в трёх матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

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