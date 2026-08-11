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«Редкость для нашего футбола». Гурцкая — о словах Баринова о проблемах в «Локомотиве»

«Редкость для нашего футбола». Гурцкая — о словах Баринова о проблемах в «Локомотиве»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал слова полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 4:5 пен.), где футболист рассказал о проблемах у железнодорожников.

«Выходит Баринов — это вообще редкость для нашего футбола и говорит: «Я просто ушёл первый оттуда, там всё сыпется. В открытую сигнал, уже не намёки, которые в открытых кругах ходят, а в открытую сигнал, что в «Локомотиве» всё плохо. Поэтому, мне не понравилось это заявление его, честно говоря», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После трёх туров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал два очка и располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице.

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