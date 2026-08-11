«До сих пор рыдаю». Слуцкий — о непереходе Чалова в «Кристал Пэлас»

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что до сих пор переживает из-за того, что московский клуб не продал форварда Фёдора Чалова в «Кристал Пэлас».

– Как вы отреагировали на уход Сперцяна из «Краснодара»?

– Я считаю, что логичные трансферы должны происходить. Если за игрока дают большие деньги, выше рынка, и игрок этого хочет, то трансфер должен произойти. Я всегда расстраиваюсь, когда они не происходят.

Я до сих пор рыдаю о непереходе Фёдора Чалова в «Кристал Пэлас» за £ 23 млн. Считаю, что не делать такие трансферы – преступление против игрока и логики, – сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА, на взрослом уровне он выступал за эту команду с 2016 по 2024 год. Сегодня игрок выступает за греческий ПАОК.