«Не попадает в игру». Слуцкий заявил, что Воробьёв не преуспеет в «Краснодаре»

Российский тренер Леонид Слуцкий считает, что нападающий Дмитрий Воробьёв в «Краснодаре» не добьётся успеха.

– Воробьёв пока вообще не попадает в игру «Краснодара», он максимально не встроен.

– Кривцов как влитой встал «десяткой» на место Сперцяна и может претендовать на звание лучшего игрока этого чемпионата. Позиция ниже была для него сложней и лимитировала его.

– Могло ли быть по-другому с Воробьёвым с учётом того, что он пришёл за неделю до старта сезона?

– Это могло бы быть, если взяли нападающего-звезду, как Вагнер Лав или Халк, которые заходят и становятся на своё место. Воробьёв – очень зависимый игрок с определёнными качествами, которого нужно встраивать, который должен понимать партнёров.

Несмотря на всё уважение к «Локомотиву», у него первый опыт в большом клубе, который претендует на чемпионство. Также ему нужно заменить травмированного Кордобу, ярко проявить себя на каком-то куске, показать, что такой большой трансфер был осуществлен не зря.

– Вы не согласны с Тимуром Сулеймановым, который заявил, что Воробьёв – форвард номер один для него?

– Меня абсолютно не впечатлила весна Воробьёва, мягко говоря. Я увидел, что он был инородным элементом в системе «Краснодара». Видно, что он не попадает ни в темп, ни в ритм, ни в эпизод. Такое достаточно часто бывает, особенно у новых игроков.

Дай бог, чтобы он адаптировался, но у меня есть насчёт этого большие сомнения, – сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Краснодар» объявил о переходе Воробьёва из «Локомотива» 18 июля. В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги 28-летний Воробьёв сыграл 26 матчей, забил 10 мячей и оформил четыре голевые передачи. Также в его активе восемь игр и два гола в Фонбет Кубке России.