Слуцкий заявил, что Пиняев является посредственным игроком

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев принимает неверные решения на поле и является посредственным футболистом.

– Пиняев – посредственный футболист?

– По-моему, да. Личностно я отношусь к Сергею с огромным уважением, но у него нестабильное завершение. В 80% случаев он принимает неверные решения. Он играет за счёт скорости, за счёт смены направления, но без концовки, потому что у него непоставленный удар с двух ног. Решения почти всегда принимаются неверные, у него нет компьютера в голове.

Когда в прошлом году Руденко и Бакаев выиграли конкуренцию у Пиняева, я абсолютно не был этим удивлён. На мой взгляд, у него никогда не будет высокой статистики в его нынешнем состоянии. У него нет хорошего понимания игры, глубокого влияния на эпизоды, на отыгрывание, нет стабильной статистики, использования свободного пространства, каких-то качеств, которые были бы применимы, – сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Сергей Пиняев выиграл премию «Лучший молодой футболист РПЛ» от «Чемпионата» в сезоне-2022/2023.