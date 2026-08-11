Альварес считает, что тренеру «Атлетико» Симеоне не хватило смелости поговорить с ним

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес остался недоволен тем, что не смог поговорить с главным тренером команды Диего Симеоне о своём желании покинуть мадридский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

26-летний аргентинец вернулся в расположение «Атлетико» 10 августа и рассчитывал обсудить своё будущее с Симеоне и генеральным директором клуба Мигелем Анхелем Хилем Марином. Однако тренер в этот момент отсутствовал на базе — Симеоне уехал на два дня на Ибицу.

Альварес хотел попросить Симеоне помочь ему уйти из «Атлетико». По информации источника, аргентинец считает, что тренеру не хватило смелости поговорить с ним, поскольку Симеоне заранее знал о планах футболиста обсудить своё будущее.

Утверждается, что Альварес заявил присутствующим на тренировочной базе клуба, что пойдёт на принцип и на него не стоит рассчитывать.

Теперь аргентинец намерен поговорить с Симеоне в среду, когда тренер вернётся в расположение команды.

Альварес перешел в «Атлетико» из «Манчестер Сити» летом 2024 года за € 75 млн плюс € 20 млн в виде бонусов. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. В прошлом сезоне форвард забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 49 матчах.