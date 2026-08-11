Трансфер Феррана Торреса из «Барселоны» в «ПСЖ» практически согласован — Marca

«Барселона» отклонила предложение «ПСЖ» по нападающему Феррану Торресу на сумму € 50 млн с учётом бонусов, сообщает Marca. Каталонский клуб хочет получить € 50 млн гарантированной выплаты плюс бонусы.

При этом переговоры между сторонами быстро продвинулись. Некоторые участники процесса уже считают трансфер фактически согласованным. Клубам осталось уладить несколько деталей, после чего переход должен быть официально оформлен.

Торрес уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ». Спортивные директора парижан и «Барселоны» Луис Кампос и Деку продолжают обсуждать финальные детали сделки.

Ожидается, что трансфер будет завершён в ближайшее время. Поэтому 26-летний испанец, вероятно, не присоединится к «Барселоне» 12 августа, когда в расположение команды должны вернуться игроки сборной Испании.

В прошлом сезоне Торрес забил 21 гол и отдал три результативные передачи в 49 матчах за «Барселону».