Смолов выступил за возвращение пива на стадионы

Бывший нападающий «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов заявил, что поддерживает возвращение пива на стадионы.

– Ты за то, чтобы вернуть пиво на стадионы?

– Я за. Есть пример Англии. У них есть пиво на стадионах, но на трибуну ты с ним выйти не можешь. Но ты можешь зайти внутрь и в любой момент матча выпить пиво.

– А зачем возвращать пиво на стадионы? Какая цель?

– Культура боления в футболе и пиво – неразрывны. Исторически на стадионах продавалось пиво.

Вот сколько ты выпьешь за весь матч? Два-три бокала. И что, ты накидаешься? Начнёшь буянить, побежишь судью бить? Вряд ли. Тем более сейчас есть Fan ID, ориентир на семейные ценности, – сказал Смолов на канале Smol Talk.

Ранее стало известно о том, что Минздрав РФ заблокировал законопроект о возвращении пива на российские стадионы.