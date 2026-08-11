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«ПСЖ» согласовал контракт с 16-летним нападающим «Монпелье» — Фабрицио Романо

«ПСЖ» согласовал контракт с 16-летним нападающим «Монпелье» — Фабрицио Романо
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«ПСЖ» близок к подписанию 16-летнего нападающего «Монпелье» Ласины Мегнана-Паве, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х.

Парижский клуб уже договорился с молодым футболистом по условиям пятилетнего соглашения. Теперь «ПСЖ» предстоит окончательно договориться с «Монпелье» о переходе игрока. Французский гранд рассчитывает закрыть сделку в ближайшее время.

Мегнан-Паве провёл успешный сезон-2025/2026 на юношеском уровне: в сумме за команды «Монпелье» U17 и U19 он забил 15 мячей и сделал 12 результативных передач.

При этом форвард уже получил опыт выступлений за взрослую команду. В возрасте 16 лет он вышел на поле в матче Лиги 2 сезона-2026/2027 против «Дижона».

Также Мегнан-Паве вызывается в сборную Франции U16.

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