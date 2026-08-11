15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Через мой труп». Слуцкий — о возвращении Головина в Россию

«Через мой труп». Слуцкий — о возвращении Головина в Россию
Комментарии

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выступил против возможного возвращения полузащитника «Монако» Александра Головина в РПЛ.

— Сейчас идёт какое-то особое обсуждение почему-то именно этим летом его возможного ухода.
— «Монако» продаёт большую группу игроков, я так понимаю, у них несколько меняется вектор. Головин является и активом, и игроком с одной из самых высоких зарплат в команде ещё с трёхлетним действующим контрактом, поэтому в целом разговоры о том, что он может уйти, как и почти любой топовый высокооплачиваемый игрок «Монако», они этим летом гораздо более актуальны.

— Поднимается вопрос, допустим, про «Зенит» или возвращение в РПЛ.
— Я ему сказал, что если ты такой шаг сделаешь, то прямо реально через мой труп. Потому что сегодня, когда русский игрок хорошего уровня мечтает уехать даже не во Францию, а в условный «Галатасарай»…

— У Головина есть предложение из Саудовской Аравии?
— Скажем так, предложение должно всё равно формироваться, это не такая простая история, это должен делать и агент, и клуб. Насколько я знаю ситуацию на сегодняшний день, думаю, c вероятностью в 99 процентов он начнёт этот сезон в «Монако».

— Ваш ключевой совет ему — не уезжать из Европы?
— Вообще не уезжать из топовых чемпионатов. Если это будет какой-то сумасшедший вариант в Саудовской Аравии, всё-таки ему 30 лет, то, наверное, вряд ли любой игрок в мире сегодня может устоять. Но точно ни в коем случае речь не идёт о возвращении в РПЛ, – сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

30-летний российский футболист выступает за французский клуб с 2018 года.

Материалы по теме
Слуцкий заявил, что Пиняев является посредственным игроком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android