«Через мой труп». Слуцкий — о возвращении Головина в Россию

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выступил против возможного возвращения полузащитника «Монако» Александра Головина в РПЛ.

— Сейчас идёт какое-то особое обсуждение почему-то именно этим летом его возможного ухода.

— «Монако» продаёт большую группу игроков, я так понимаю, у них несколько меняется вектор. Головин является и активом, и игроком с одной из самых высоких зарплат в команде ещё с трёхлетним действующим контрактом, поэтому в целом разговоры о том, что он может уйти, как и почти любой топовый высокооплачиваемый игрок «Монако», они этим летом гораздо более актуальны.

— Поднимается вопрос, допустим, про «Зенит» или возвращение в РПЛ.

— Я ему сказал, что если ты такой шаг сделаешь, то прямо реально через мой труп. Потому что сегодня, когда русский игрок хорошего уровня мечтает уехать даже не во Францию, а в условный «Галатасарай»…

— У Головина есть предложение из Саудовской Аравии?

— Скажем так, предложение должно всё равно формироваться, это не такая простая история, это должен делать и агент, и клуб. Насколько я знаю ситуацию на сегодняшний день, думаю, c вероятностью в 99 процентов он начнёт этот сезон в «Монако».

— Ваш ключевой совет ему — не уезжать из Европы?

— Вообще не уезжать из топовых чемпионатов. Если это будет какой-то сумасшедший вариант в Саудовской Аравии, всё-таки ему 30 лет, то, наверное, вряд ли любой игрок в мире сегодня может устоять. Но точно ни в коем случае речь не идёт о возвращении в РПЛ, – сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

30-летний российский футболист выступает за французский клуб с 2018 года.