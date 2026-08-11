Моуринью заявил, что не хотел видеть Шевченко в «Челси». Украинец пришёл из-за Абрамовича

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью, ныне работающий в «Реале», вспомнил обстоятельства перехода украинского нападающего Андрея Шевченко в лондонский клуб в 2006 году.

«Абрамович — невероятно увлечённый футболом человек, но он ничего не знал о ситуации в футбольном плане. Шевченко появился в списке из-за связей с боссом, связей с агентами. Я никогда не хотел его подписывать, но никому об этом не сказал, так что это тоже моя ответственность. Хотите знать, кого хотел подписать я? Это'О», — сказал Моуринью, слова которого приводит BBC.

Шевченко перешёл из «Милана» в «Челси» летом 2006 года примерно за £ 30 млн — на тот момент это был рекордный трансфер в истории лондонского клуба.