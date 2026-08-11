«Думали, вы снова большие ребята? Нет». Оби Микел — об «Арсенале»

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел объяснил, почему фанатам «Арсенала» не стоило ждать перехода игрока «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Я не знаю, чего ожидали болельщики «Арсенала». Вы выиграли чемпионат впервые за 22 года и вдруг думаете: всё, мы вернулись, мы снова одни из больших ребят. Нет, вы не такие.

Их только что унизили, потому что я говорил: нет ни единого шанса, что Винисиус Жуниор уйдёт из «Реала» в «Арсенал» – клуб, который выиграл один титул за 22 года. Этот парень выигрывает трофеи, он взял кучу трофеев в «Реале». Он хочет выигрывать их сезон за сезоном – Лигу чемпионов, Ла Лигу, бороться год за годом и завоёвывать эти титулы. Он уже почувствовал, каково это – выигрывать Лигу чемпионов, а «Арсенал» никогда её не выигрывал. Ноль побед.

И вы ожидаете, что игрок, который выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», бросит всё это, бросит всё то, что он создал в «Реале», уйдёт из состава, который сейчас собирает Жозе Моуринью? На мой взгляд, «Реал» выглядит как команда, которую в конце сезона, скорее всего, увидишь в финале Лиги чемпионов», – сказал экс-хавбек «Челси» в свежем выпуске The Obi One Podcast.

Ранее стало известно, что Винисиус продлил контракт с «Реалом» до 2032 года.