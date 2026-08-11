«Ювентус» может купить Лунина или Трубина на позицию вратаря — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» продолжает поиски нового голкипера и включил в список кандидатов украинцев Андрея Лунина и Анатолия Трубина, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главным вариантом для туринцев сейчас считается 23-летний вратарь «Пармы» Дзион Судзуки. «Ювентус» готов взять японца в аренду минимум на один сезон, однако тот, по имеющейся информации, близок к переходу в «ПСЖ».

В случае срыва сделки по Судзуки итальянский клуб может переключиться на Лунина. Украинский голкипер доволен ситуацией в «Реале», но заинтересован в получении большего количества игровой практики. Поэтому конкретное предложение от «Ювентуса» может его заинтересовать.

Трубин также присутствует в расширенном списке туринцев. Украинец выступает за «Бенфику» с 2023 года, однако на данный момент Лунин считается более приоритетной кандидатурой.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти хотел бы получить нового основного вратаря уже на этой неделе.